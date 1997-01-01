Михерева Нина Семеновна

Высшая квалификационная категория, старший эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по истории, имеет опыт преподавательской деятельности более 30 лет, опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ более 10 лет, член жюри городской олимпиады по истории, победитель приоритетного национального проекта "Образование".