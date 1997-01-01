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Миничев Александр Иванович

Миничев Александр Иванович

7.2 Рейтинг
0 Отзывов
Бокс, Боевые искусства
Стаж 4 года
Адреса
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Бокс в СК «Арена»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
  • +7 (4212) 622-999
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по боксу

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Пятикратный победитель Дальневосточных чемпионатов.
  • Призёр Всероссийских соревнований.
  • Участник международных турниров.
  • Член резерва сборной России по боксу.

Опыт работы

  • Краевая федерация бокса

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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