Миничев Александр Иванович

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Информация о преподавателе
Звание
- КМС по боксу
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Пятикратный победитель Дальневосточных чемпионатов.
- Призёр Всероссийских соревнований.
- Участник международных турниров.
- Член резерва сборной России по боксу.
Опыт работы
- Краевая федерация бокса
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 11 летОтзывов: 62Стаж не указанОтзывов: 62
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 22 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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