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Мишина Ирина Анатольевна

Мишина Ирина Анатольевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 27 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское краевое училище искусств (преподаватель ДМШ, концертмейстер)
  • Хабаровский государственный институт культуры (руководитель академического хорового коллектива, преподаватель)

Курсы повышения квалификации

  • 2006, апрель УМЦ КНОТОК (преподавание фортепиано)
  • 2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ (инновационные методы преподавания фортепиано)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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