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Мисюль Наталья Александровна

Мисюль Наталья Александровна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 44 года
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств (преподаватель фортепиано, концертмейстер)
  • ДВ педагогический институт искусств г. Владивосток (преподаватель, концертмейстер, концертный исполнитель, солист камерного ансамбля)

Курсы повышения квалификации

  • 2003, январь (№14) УМЦ КНОТОК (методика работы концертмейстера)
  • 2009, январь (№22) УМЦ КНОТОК (преподавание фортепиано)
  • 2011, февраль (№21) Колледж искусств (работа концертмейстера)
  • 2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ (инновационные методы преподавания фортепиано)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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