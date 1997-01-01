Митрофанов Владимир Алексеевич
Совместитель. Педагог аттестован на вторую квалификационную категорию. Работает по авторской программе «Резьба по дереву». Воспитанники активно участвуют в конкурсах: городских и краевых, занимая призовые места.
Адреса
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Секция "Резьба по дереву" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский Лесотехнический техникум, 1965 «Технология деревообрабатывающего производства»
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Награжден почетной грамотой управления образования, имеет «Почетную медаль героя энциклопедии «Лучшие люди России» .
Опыт работы
- 60 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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