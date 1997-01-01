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Молодина Юлия Валентиновна

Молодина Юлия Валентиновна

6.8 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, ИЗО, Робототехника
Стаж 5 лет
Адреса
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ИЗО-студия «Кисточка» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Робототехника «Шестеренка» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема г. Биробиджан, изобразительное искусство, 2012 г.
  • Курс по программе дистанционного обучения работы с платформой LEGO MINDSTORMS Education EV3 2019 г.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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