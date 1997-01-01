Молодина Юлия Валентиновна

Адреса
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ИЗО-студия «Кисточка» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Робототехника «Шестеренка» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема г. Биробиджан, изобразительное искусство, 2012 г.
- Курс по программе дистанционного обучения работы с платформой LEGO MINDSTORMS Education EV3 2019 г.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 28 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 42 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 25 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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