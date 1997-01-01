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Морозова Анна Владимировна

Морозова Анна Владимировна

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж 6 лет
Адреса
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Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Эстетический класс "Прелюдия" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Начала преподавательскую деятельность с 2014 года.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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