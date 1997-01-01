Морозова Ольга Юрьевна

Адреса
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Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Салтыкова-Щедрина, 83
- +7 (4212) 932-796
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Шатова, 2/1
- +7 (4212) 932-796
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по шахматам
Образование
- 2003-2008 гг., Дальневосточный Университет путей сообщения (ДВГУПС), инженер безопасности жизнедеятельности, специалист (5 лет)
- 1993-2003 гг., Шахматный клуб «Дебют», МАОУ СОШ №1, тренер Махов В.В.
- 2003-2008 гг., Спортивный клуб ДВГУПС, тренер Семенюк А.А.
Курсы повышения квалификации
- Январь 2018 г. - Всероссийский семинар шахматных судей по виду спорта шахматы, г. Хабаровск.
Участие в соревнованиях
- Чемпионка г. Хабаровска среди мальчиков и девочек до 14 лет, 1998 г.
- Чемпионка краевых командных соревнований общеобразовательных учреждений «Белая ладья», 1999 г.
- Чемпионка г. Хабаровска среди юношей и девушек до 18 лет, 2000 г.
- Чемпионка Хабаровского края среди женщин, 2000 г.
- Чемпионка Хабаровского края среди юношей и девушек до 16 лет, 2001 г.
- Чемпионка Хабаровского края среди девушек до 18 лет, 2002 г.
- Чемпионка полуфинала Первенства России среди девушек до 18 лет, 2002 г.
Опыт работы
- Июнь - июль 2013/2014 – педагог по шахматам, Арт-кластер Точки Dots, летний лагерь.
- Октябрь 2013 – май 2015 – педагог дополнительных платных услуг (шахматы), МАДОУ № 71.
- Октябрь 2013 – декабрь 2015 – педагог по шахматам, детский фитнес-клуб World Class’ики.
- Февраль 2015 – апрель 2016 – педагог дополнительного образования (шахматы), руководитель шахматного клуба «Ферзь» /преподаватель ФГОС, МАОУ СОШ № 77.
- Июнь-июль 2015 – педагог по шахматам, Школа иностранных языков UNITY, летний лагерь.
- Июль 2018 – настоящее время – ведущий тренер, Шахматный центр «Новый Гамбит».
- Сентябрь 2018 – настоящее время – педагог дополнительных платных услуг (шахматы), МАДОУ № 51.
Титулованные ученики
- Команда МАОУ СОШ № 77 – бронзовый призер в городском шахматном турнире «Здравствуй лето-2015» среди мальчиков и девочек, 2015 г.
- Каминский Илья – чемпион г. Хабаровска среди мальчиков до 11 лет (2015 г.), чемпион Хабаровского края среди мальчиков до 11 лет (2016 г.), бронзовый призер Этапа Кубка России «Снежная королева-2016» среди мальчиков и девочек до 11 лет (2016 г.).
- Джафарова Динара – чемпионка г. Хабаровска среди девочек до 13 лет (2015 г.)
- Репка Екатерина – серебряный призер Этапа Кубка России «Снежная королева-2016» среди мальчиков и девочек до 13 лет (2016 г.)
0 отзывов
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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