Мун Алексей Евгеньевич
- хореограф педагог, основатель Hip-Hop школы DANCE NATION в Хабаровске - Основные направления Hip-Hop и House - Неоднократный участник соревнований и танцевальных фестивалей в России и за границей - Обучался на мастер классах у Российских и Зарубежных педагогов
Адреса
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Секция "Hip-Hop" в студии "Dance Nation":
Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 51А
- +7 (914) 543-29-28
- +7 (4212) 282-828
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
25 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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