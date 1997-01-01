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Мун Алексей Евгеньевич

Мун Алексей Евгеньевич

7.6 Рейтинг
25 Отзывов
Танцы
Стаж 10 лет
Адреса
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Секция "Hip-Hop" в студии "Dance Nation":
Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 51А
  • +7 (914) 543-29-28
  • +7 (4212) 282-828
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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25 отзывов

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