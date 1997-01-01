Мустафин Иван Сергеевич
Обладает 1-ым взрослым разрядом по Всестилевому карате, 1-ым разрядом по Рукопашному бою
Адреса
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Клуб боевых искусств "Воин":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 139А
Клуб боевых искусств "Воин":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Тимирязева, 5
- +7 (914) 168-08-06
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по АРБ
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпионат и Первенство города Хабаровска, Чемпионат и Первенство Хабаровского края, Чемпионат и Первенство ДВФО по Всестилевому карате.
Опыт работы
- Призеры Чемпионата и Первенства ДВФО им. Сборовского: Моргунов Михаил, Роман Аникеенко
Титулованные ученики
- Нет информации
16 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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