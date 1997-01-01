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Мустафин Иван Сергеевич

Мустафин Иван Сергеевич

6.1 Рейтинг
16 Отзывов
Спорт
Стаж 4 года
Адреса
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Клуб боевых искусств "Воин":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 139А
Клуб боевых искусств "Воин":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Тимирязева, 5
  • +7 (914) 168-08-06
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по АРБ

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпионат и Первенство города Хабаровска, Чемпионат и Первенство Хабаровского края, Чемпионат и Первенство ДВФО по Всестилевому карате.

Опыт работы

  • Призеры Чемпионата и Первенства ДВФО им. Сборовского: Моргунов Михаил, Роман Аникеенко

Титулованные ученики

  • Нет информации
16 отзывов

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