Музалевская Надежда Игоревна

Адреса
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Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский педагогиче-ский колледж, дошкольное образование, 2015
Курсы повышения квалификации
- 72ч., 2015г., КНОТОК «Деко-ративно-прикладное искусст-во как средство сохранения культурного наследия и раз-вития народных художествен-ных промыслов Хабаровского края»
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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