Мясин Александр Алексеевич
Старший преподаватель курсов и мастер-классов.
Адреса
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Эйнштейн-центр изобретений и экспериментов:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленинградская, 28 кор. 2
- +7 (909) 823-90-09
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Неоконченное высшее, студент-заочник.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 2 года администратор аттракционов, 1 год клуб Эйнштейн.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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