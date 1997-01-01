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Мясин Александр Алексеевич

Мясин Александр Алексеевич

7.1 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, Физика
Стаж 1 год
Адреса
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Эйнштейн-центр изобретений и экспериментов:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленинградская, 28 кор. 2
  • +7 (909) 823-90-09
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Неоконченное высшее, студент-заочник.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 2 года администратор аттракционов, 1 год клуб Эйнштейн.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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