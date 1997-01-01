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Наумова Юлия Валентиновна

Наумова Юлия Валентиновна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Волейбол, Командные виды спорта
Стаж 25 лет
Адреса
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Волейбол в школе №62:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Шимановская, 2А
  • +7 (4212) 313-375
Волейбол в школе №85:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
  • +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее ХГПИ

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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