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Наймушина Ирина Михайловна

Наймушина Ирина Михайловна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 42 года
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств (преподаватель фортепиано, концертмейстер)
  • ДВ педагогический институт искусств г. Владивосток (преподаватель, концертмейстер, концертный исполнитель, солист камерного ансамбля)

Курсы повышения квалификации

  • 2007, январь (№26) УМЦ КНОТОК (преподавание фортепиано)
  • 2009, январь (№1) УМЦ КНОТОК (преподавание фортепиано)
  • 2014, февраль (№108) КГБОУ СПО ХККИ (инновационные методы преподавания фортепиано)

Участие в соревнованиях

  • Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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