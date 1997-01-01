Неделько Татьяна Валентиновна

Адреса
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Изостудия "Палитра" в ДЮЦ «Техноспектр»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное.
Курсы повышения квалификации
- 2016 г.- ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» по дополнительной профессиональной программе «Художественно-эстетическое образование в современной школе», 72 часа.
- 2018 г. – ПК, Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» АНО ДВИСОР, по программе: «Работа преподавателя в системе дистанционного обучения Mooble», 72 часа.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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