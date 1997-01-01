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Ненашева Татьяна Владимировна

Ненашева Татьяна Владимировна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж не указан
Адреса
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Английский язык в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Измаильский государственный педагогический институт.

Курсы повышения квалификации

  • Фундаментальные курсы повышения квалификации на фундаментальных курсах по накопительной системе учителей английского языка, « Институт повышения квалификации педагогов» г. Якутск (120 ч., свидетельство №1911). (2013г.)

Участие в соревнованиях

  • «Отличник образования Республики Саха (Якутия)». (2009г.)
  • Награждена почетной грамотой Министерства Образования и Науки Российской Федерации.(2010г.)
  • Публикация статьи в журнале «Народное образование Якутии», «О пользе физкультурных минуток на уроках иностранного языка». (2009г.)
  • Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog», 1место в России 4 класс, 2 место в России 9 класс, 3 место в России 5 класс ; (2013г.)
  • Удостоверение о повышении квалификации. Институт непрерывного профессионального образования Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (2015г.)

Опыт работы

  • Стаж работы в «Школе Радость»: 1 год

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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