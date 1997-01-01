Ненашева Татьяна Владимировна
Педагог по Английскому языку.
Адреса
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Английский язык в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Измаильский государственный педагогический институт.
Курсы повышения квалификации
- Фундаментальные курсы повышения квалификации на фундаментальных курсах по накопительной системе учителей английского языка, « Институт повышения квалификации педагогов» г. Якутск (120 ч., свидетельство №1911). (2013г.)
Участие в соревнованиях
- «Отличник образования Республики Саха (Якутия)». (2009г.)
- Награждена почетной грамотой Министерства Образования и Науки Российской Федерации.(2010г.)
- Публикация статьи в журнале «Народное образование Якутии», «О пользе физкультурных минуток на уроках иностранного языка». (2009г.)
- Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog», 1место в России 4 класс, 2 место в России 9 класс, 3 место в России 5 класс ; (2013г.)
- Удостоверение о повышении квалификации. Институт непрерывного профессионального образования Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (2015г.)
Опыт работы
- Стаж работы в «Школе Радость»: 1 год
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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