Нестерова Людмила Александровна
Педагог высшей категории, почетный работник общего образования, Россия. Отмечена министерством образования наградой: «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Адреса
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Подготовка к школе в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный педагогический институт, педагог, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в Институте усовершенствования учителей: «Новые технологии в обучении младших школьников».
- Курсы повышения квалификации в Институте усовершенствования учителей: «Программа «Школа 2100». Встреча с авторами программы Е.В. Бунеевой и С.А. Козловой;.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- С 2010 г. - по настоящее время, педагог "подготовка к школе", ДВ Профсоюзов.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 8 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 25 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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