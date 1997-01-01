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Нестерова Людмила Александровна

Нестерова Людмила Александровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе, Раннее развитие, Математика
Стаж 43 года
Адреса
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Подготовка к школе в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический институт, педагог, 1979 г.

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в Институте усовершенствования учителей: «Новые технологии в обучении младших школьников».
  • Курсы повышения квалификации в Институте усовершенствования учителей: «Программа «Школа 2100». Встреча с авторами программы Е.В. Бунеевой и С.А. Козловой;.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • С 2010 г. - по настоящее время, педагог "подготовка к школе", ДВ Профсоюзов.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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