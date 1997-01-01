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Никулина Юлия Сергеевна

Никулина Юлия Сергеевна

6.7 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 3 года
Адреса
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Группа кратковременного пребывания "Капелька" в ЦРН "Родник":
Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 20
  • +7 (4212) 705-604
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Учитель начальных классов, опыт работы в детском саду и школе.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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