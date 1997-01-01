Новиков Сергей Львович
Тренер-преподаватель отделения волейбол
Адреса
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Волейбол в школе №62:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Шимановская, 2А
- +7 (4212) 313-375
Волейбол в школе №85:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
- +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее ХГИФК
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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