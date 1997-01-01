Огурлиева Ирина Валерьевна

Артистка балета Хабаровского Музыкального театра, вместе с юными балеринами будет работать над постановкой красивых танцевальных номеров, уделяя особенное внимание развитию координации, гибкости, музыкального слуха; формированию здоровой осанки; восприятию музыки и чувства ритма; воспитанию чувства уверенности в себе.
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХГИК, "Руководитель хореографического коллектива", 2016 г. окончания.
- Педагогика хореографии (магистратура), 2020 год выпуска.
Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Школа «Арлекин», педагог балетной студии.
Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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