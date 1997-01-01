Огурлиева Ирина Валерьевна

Артистка балета Хабаровского Музыкального театра, вместе с юными балеринами будет работать над постановкой красивых танцевальных номеров, уделяя особенное внимание развитию координации, гибкости, музыкального слуха; формированию здоровой осанки; восприятию музыки и чувства ритма; воспитанию чувства уверенности в себе.