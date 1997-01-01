Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Огурлиева Ирина Валерьевна

Огурлиева Ирина Валерьевна

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 5 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Балетная студия в МЦ «Арлекин»:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
  • +7 (4212) 766-066
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХГИК, "Руководитель хореографического коллектива", 2016 г. окончания.
  • Педагогика хореографии (магистратура), 2020 год выпуска.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Школа «Арлекин», педагог балетной студии.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели