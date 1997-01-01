Окипная Виктория Витальевна
Педагог дополнительного образованияпохореографии«Серебряная нотка», «Диалог»
Адреса
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Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Секция «В ритме танца» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее. Хабаровский государственный институт искусств и культуры,2015 Специальность – Народное художественное творчество», квалификация – «художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель»
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- В ДЮЦ "Восхождение" : 1 год
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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