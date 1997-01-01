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Окипная Виктория Витальевна

Окипная Виктория Витальевна

7.1 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, Вокал
Стаж 3 года
Адреса
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Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Секция «В ритме танца» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее. Хабаровский государственный институт искусств и культуры,2015 Специальность – Народное художественное творчество», квалификация – «художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель»

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • В ДЮЦ "Восхождение" : 1 год

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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