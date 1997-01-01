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Орлов Игорь Сергеевич

Орлов Игорь Сергеевич

8.8 Рейтинг
31 Отзывов
Подготовка к школе, Раннее развитие
Стаж 5 лет
Адреса
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Студия "Родничок" в ДЮЦ "Сказка":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Сигнальная, 4
  • +7 (4212) 980-453
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва)

Курсы повышения квалификации

  • АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • с 2015 года - по настоящее время - заместитель директора и педагог по подготовке к школе в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Сказка".

Титулованные ученики

  • Нет информации
31 отзыв

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