Орлов Игорь Сергеевич

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва)
Курсы повышения квалификации
- АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- с 2015 года - по настоящее время - заместитель директора и педагог по подготовке к школе в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования г. Хабаровска "Детско-юношеский центр "Сказка".
Титулованные ученики
- Нет информации
31 отзыв
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 11 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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