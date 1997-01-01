Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Орлова Елена Анатольевна

Орлова Елена Анатольевна

7.5 Рейтинг
1 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 45 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХКУИ (среднее профес.) фортепиан
  • ХГИИК (высш.) менеджер социально- культурной сферы

Курсы повышения квалификации

  • 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели