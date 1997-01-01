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Орлова Наталия Александровна

Орлова Наталия Александровна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 36 лет
Адреса
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Студия «Пуанте» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Свердловское областное культурно-просветительное училище, 1984 г.
  • Хабаровский государственный институт искусств и культуры, руководитель хореографического коллектива, 1994 г.

Курсы повышения квалификации

  • Регулярно повышает квалификацию на курсах и семинарах.

Участие в соревнованиях

  • Фестиваль хореографического искусства стран Тихоокеанского бассейна "Ритмы планеты".
  • "Харбинская весна".
  • «Танцевальный калейдоскоп».
  • «Тру-ля-ля и Ко».
  • «Иван и Марья».

Опыт работы

  • С 2005 г. - Краевом Дворце Культуры Профсоюзов.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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