Орлова Наталия Александровна

Адреса
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Студия «Пуанте» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Свердловское областное культурно-просветительное училище, 1984 г.
- Хабаровский государственный институт искусств и культуры, руководитель хореографического коллектива, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
- Регулярно повышает квалификацию на курсах и семинарах.
Участие в соревнованиях
- Фестиваль хореографического искусства стран Тихоокеанского бассейна "Ритмы планеты".
- "Харбинская весна".
- «Танцевальный калейдоскоп».
- «Тру-ля-ля и Ко».
- «Иван и Марья».
Опыт работы
- С 2005 г. - Краевом Дворце Культуры Профсоюзов.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 42 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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