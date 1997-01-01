Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Парчайкин Николай Иванович

Парчайкин Николай Иванович

8.5 Рейтинг
1 Отзывов
Музыка, Гитара
Стаж 46 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Музыкальный инструмент" в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
  • +7 (4212) 372-016
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее, Хабаровское училище искусств, 1971 г.

Курсы повышения квалификации

  • "Вопросы преподавания гитары в детской школе искусств", ХККИ, 2010 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели