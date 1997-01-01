Пащенко Анастасия Юрьевна
Руководитель психологической службы МК "Новый мир", психолог. Основные направления деятельности: проведение психологических консультаций для родителей (психология детства от рождения до младшего школьного возраста, детско-родительские отношения, психологическая помощь «особым» детям и их семьям (ДЦП, ЗПРР, СДВГ)). Организация и проведение семинаров и тренингов для родителей (детско-родительские отношения). Диагностика и психологическая коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений у детей дошкольного возраста. Организация и проведение семинаров и тренингов для педагогов дошкольного образования, воспитателей д/с.
Адреса
Показать адреса на карте
Музыкально-сенсорные занятия в в ДРЦ "Новый мир":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Оборонная, 12
- +7 (4212) 770-197
- +7 (4212) 932-328
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- 2000г. - ДВГАИ, Музыковедение (г. Владивосток)
- 2004г. - Базовое психологическое образование, Институт практической психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург)
Курсы повышения квалификации
- Песочная терапия
- Арттерапия
- Сказкотерапия
- Дети с особенностями развития
- Психология в педагогике
- Системное семейное консультирование
- Обучение и управление персоналом в образовательных учреждениях
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 2003-2006гг. - педагог-психолог Краевого центра восстановительной медицины и реабилитации «Альтус» (г. Владивосток)
- 2006-2011гг. - психолог Детского развивающего центра Монтессори «Вершина» (г. Владивосток)
- С 2011г. - психолог Монтессори клуба "Новый мир"
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
-
Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
-
Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...