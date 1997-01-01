Пащенко Анастасия Юрьевна

Руководитель психологической службы МК "Новый мир", психолог. Основные направления деятельности: проведение психологических консультаций для родителей (психология детства от рождения до младшего школьного возраста, детско-родительские отношения, психологическая помощь «особым» детям и их семьям (ДЦП, ЗПРР, СДВГ)). Организация и проведение семинаров и тренингов для родителей (детско-родительские отношения). Диагностика и психологическая коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений у детей дошкольного возраста. Организация и проведение семинаров и тренингов для педагогов дошкольного образования, воспитателей д/с.