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Пащенко Анастасия Юрьевна

Пащенко Анастасия Юрьевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 17 лет
Адреса
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Музыкально-сенсорные занятия в в ДРЦ "Новый мир":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Оборонная, 12
  • +7 (4212) 770-197
  • +7 (4212) 932-328
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • 2000г. - ДВГАИ, Музыковедение (г. Владивосток)
  • 2004г. - Базовое психологическое образование, Институт практической психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург)

Курсы повышения квалификации

  • Песочная терапия
  • Арттерапия
  • Сказкотерапия
  • Дети с особенностями развития
  • Психология в педагогике
  • Системное семейное консультирование
  • Обучение и управление персоналом в образовательных учреждениях

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 2003-2006гг. - педагог-психолог Краевого центра восстановительной медицины и реабилитации «Альтус» (г. Владивосток)
  • 2006-2011гг. - психолог Детского развивающего центра Монтессори «Вершина» (г. Владивосток)
  • С 2011г. - психолог Монтессори клуба "Новый мир"

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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