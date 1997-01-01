Пашук Анастасия Александровна

Адреса
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Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Приамурский Государственный Университет им. Шолом-Алейхема,переводчик английского и китайского языка. 2012-2014 Тихоокеанский Государственный Университет, красный диплом магистра по направлению «Лингвистика»
Курсы повышения квалификации
- Курсы и тренинги: 2010 г. "Обмен культурой и опытом" г. Чаньчунь, Китай; 2012 г. Повышение квалификации преподавателей "Институт Конфуция" г. Комсомольск-на-Амуре
Участие в соревнованиях
- Член международной ассоциации учителей английского языка FEELTA; 2012 г. Публикации: - публикация в научном журнале ДВГСГА; - публикация в научном сборнике "Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода" Бюро переводов Альба; - публикация в в научном вестнике ФГАОУ ВПО «Волгоградского государственного университета» «Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы"; - публикации в научном вестнике ТОГУ. Лауреат конкурса молодых ученых Хабаровского края по гуманитарным наукам 2013 - 2014 года.
Опыт работы
- Тихоокеанский Государственный Университет, преподаватель китайского языка; образовательный центр ИВА, преподаватель английского языка.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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