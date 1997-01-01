Пастухов Павел Анатольевич

Является руководящим инструктором Роо Федерация Айкидо Хабаровского края. Состоит в международной федерации Айкидо Айкикай находящейся в Японии г. Токио. Имеет чёрный пояс 4 дан Айкидо Айкикай. Занимается Айкидо почти 20 лет. Применяет японские и собственные авторские методики обучения.