Пастухов Павел Анатольевич

Является руководящим инструктором Роо Федерация Айкидо Хабаровского края. Состоит в международной федерации Айкидо Айкикай находящейся в Японии г. Токио. Имеет чёрный пояс 4 дан Айкидо Айкикай. Занимается Айкидо почти 20 лет. Применяет японские и собственные авторские методики обучения.
Адреса
Показать адреса на карте
Секция Айкидо в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Секция "Айкидо" в ФК "Энка LIFE":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 8Б
- +7 (4212) 304-430
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, тренер-инструктор.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
-
Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
-
Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
-
Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
Загрузка комментариев...