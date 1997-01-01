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Пастухов Павел Анатольевич

Пастухов Павел Анатольевич

8.0 Рейтинг
2 Отзывов
Спорт, Айкидо
Стаж 9 лет
Адреса
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Секция Айкидо в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (4212) 654-333
Секция "Айкидо" в ФК "Энка LIFE":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 8Б
  • +7 (4212) 304-430
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, тренер-инструктор.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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