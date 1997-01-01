Потаренко Андрей Алексеевич
Играл в «СКА-Хабаровск», «Луч» Владивосток, «Чертаново» Москва, «Столица» Москва. Тренировал детей в Москве.
Адреса
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Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 49
- +7 (924) 114-04-04
- +7 (924) 924-44-42
Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
- +7 (924) 114-04-04
- +7 (924) 924-44-42
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Средние -специальное образование, тренер -преподаватель физической культуры, 2014 г. окончания
- Дальневосточный федеральный университет, 2017г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Многократный победитель чемпионатов Дальнего Востока.
- Призёр чемпионата Москвы.
- Первое место на международном турнире в Китае.
- Многократно признавался лучшим игроком Дальнего Востока.
Опыт работы
- Российский футбольный союз (РФС), Помощник начальника отдела по развитию детско-юношеского футбола в России, февраль 2015 г. - декабрь 2016 г.
Титулованные ученики
- Нет информации
13 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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