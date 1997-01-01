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Потаренко Андрей Алексеевич

Потаренко Андрей Алексеевич

8.8 Рейтинг
13 Отзывов
Спорт, Футбол, Командные виды спорта
Стаж 5 лет
Адреса
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Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 49
  • +7 (924) 114-04-04
  • +7 (924) 924-44-42
Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
  • +7 (924) 114-04-04
  • +7 (924) 924-44-42
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Средние -специальное образование, тренер -преподаватель физической культуры, 2014 г. окончания
  • Дальневосточный федеральный университет, 2017г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Многократный победитель чемпионатов Дальнего Востока.
  • Призёр чемпионата Москвы.
  • Первое место на международном турнире в Китае.
  • Многократно признавался лучшим игроком Дальнего Востока.

Опыт работы

  • Российский футбольный союз (РФС), Помощник начальника отдела по развитию детско-юношеского футбола в России, февраль 2015 г. - декабрь 2016 г.

Титулованные ученики

  • Нет информации
13 отзывов

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