Павлов Сергей Владимирович

Адреса
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Секция баскетбол в спортивной школе «Легенда»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 49
- +7 (4212) 208-501
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по лёгкой атлетике, МС по лыжным гонкам
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 14 летОтзывов: 39Стаж не указанОтзывов: 39
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 4 годаОтзывов: 48Стаж не указанОтзывов: 48
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