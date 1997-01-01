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Павлов Сергей Владимирович

Павлов Сергей Владимирович

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Баскетбол, Командные виды спорта
Стаж не указан
Адреса
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Секция баскетбол в спортивной школе «Легенда»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 49
  • +7 (4212) 208-501
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по лёгкой атлетике, МС по лыжным гонкам

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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