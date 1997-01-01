Павлов Сергей Владимирович

Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Футбол в спортивной школе «Легенда»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 30Б
- +7 (4212) 208-501
Футбол в спортивной школе «Легенда»:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 186А
- +7 (4212) 208-501
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 4 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
-
Стаж 6 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
Загрузка комментариев...