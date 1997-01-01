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Павловский Валерий Андреевич

Павловский Валерий Андреевич

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Таекван-до
Стаж не указан
Адреса
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Секция "Тхэквондо" в ДСЦ "ЮниCLUB":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
  • +7 (4212) 707-020
Информация о преподавателе

Звание

  • Абсолютный чемпион ДФО

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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