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Перкова Алена Дмитриевна

Перкова Алена Дмитриевна

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 6 лет
Адреса
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Секция "Батик" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование высшее, ДВГГУ, 2013, бакалавр

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 3 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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