Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Пестракова Марина Викторовна

Пестракова Марина Викторовна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 26 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный институт культуры (артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель)

Курсы повышения квалификации

  • 2011, февраль (№35) Краевой колледж (работа концертмейстера)
  • 2013, октябрь (№2614) Российская академия музыки им. Гнесиных (преподавание фортепиано)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели