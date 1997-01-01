Пестракова Марина Викторовна
Преподаватель первой категории по классу фортепиано, концертмейстер первой категории.
Адреса
Показать адреса на карте
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный институт культуры (артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель)
Курсы повышения квалификации
- 2011, февраль (№35) Краевой колледж (работа концертмейстера)
- 2013, октябрь (№2614) Российская академия музыки им. Гнесиных (преподавание фортепиано)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
-
Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
Загрузка комментариев...