Петрушина Анна Дмитриевна

Педагог по физической культуре и спорту. Сертификаты: международный по аквааэробике Хапкова Е., 2016г; диетология 2013 г.; миофасциальное растягивание и стрейчинг, 2013 г.; плавание “Полное Погружение», 2013 г.; жиросжигание Шептухов Д. 2011 г.