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Пискунова Анастасия

Пискунова Анастасия

7.0 Рейтинг
1 Отзывов
Программирование
Стаж не указан
Адреса
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Школа программирования KIBERone:
Хабаровск, Центральный, ул. Ким Ю Чена, 34
  • +7 (914) 200-27-21
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский Государственный Университет Экономики и Права, специальность – прикладная информатика в экономике.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Работает в компании ION DV, которая занимается разработкой информационных систем для государственного сектора.

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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