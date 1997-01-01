Пискунова Анастасия
Интересы: чтение, программирование. «Важным в обучении является умение заинтересовать ученика, дать понять пользу от полученных знаний. Такой подход к урокам позволяет качественно, своевременно и с удовольствием усваивать информацию по предмету».
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский Государственный Университет Экономики и Права, специальность – прикладная информатика в экономике.
Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
- Работает в компании ION DV, которая занимается разработкой информационных систем для государственного сектора.
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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