Подлисняк Ирина Анатольевна
Клуб "Почемучки" - 6 лет
Адреса
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Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
"Маленький англичанин" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государствен-ный педагогический инсти-тут, английский и немецкий языки, 1996
Курсы повышения квалификации
- 140ч., 2013, ХК ИРО «Проек-тирование образовательного пространства УДОД в услови-ях введения федеральных го-сударственных образователь-ных стандартов «ФГОС) об-щего образования»
Участие в соревнованиях
- Почетная грамота Министерства обра-зования РФ, 2006
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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