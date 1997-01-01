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Подлисняк Ирина Анатольевна

Подлисняк Ирина Анатольевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Раннее развитие
Стаж 24 года
Адреса
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Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
"Маленький англичанин" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государствен-ный педагогический инсти-тут, английский и немецкий языки, 1996

Курсы повышения квалификации

  • 140ч., 2013, ХК ИРО «Проек-тирование образовательного пространства УДОД в услови-ях введения федеральных го-сударственных образователь-ных стандартов «ФГОС) об-щего образования»

Участие в соревнованиях

  • Почетная грамота Министерства обра-зования РФ, 2006

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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