Погодина Галина Геннадьевна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское краевое училище искусств (преподаватель музыкальной школы, руководитель самодеятельного ансамбля)
- Государственный . педагогический институт г. Комсомольск (педагогика и методика начального обучения)
Курсы повышения квалификации
- 2008, сентябрь (№13) УМЦ КНОТОК (практикум руководителя ДШИ)
- 2010, февраль (№31) ГОУ СПО ХККИ (преподавание гитары)
- 2010, ноябрь(№133) ДВ гос. академия искусств г. Владивосток (домра)
- 2012, октябрь (№531) ДВ гос. академия искусств г. Владивосток (домра)
- 2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ (народные инструменты)
Участие в соревнованиях
- Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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