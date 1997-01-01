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Погодина Галина Геннадьевна

Погодина Галина Геннадьевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара, Домра
Стаж 35 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское краевое училище искусств (преподаватель музыкальной школы, руководитель самодеятельного ансамбля)
  • Государственный . педагогический институт г. Комсомольск (педагогика и методика начального обучения)

Курсы повышения квалификации

  • 2008, сентябрь (№13) УМЦ КНОТОК (практикум руководителя ДШИ)
  • 2010, февраль (№31) ГОУ СПО ХККИ (преподавание гитары)
  • 2010, ноябрь(№133) ДВ гос. академия искусств г. Владивосток (домра)
  • 2012, октябрь (№531) ДВ гос. академия искусств г. Владивосток (домра)
  • 2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ (народные инструменты)

Участие в соревнованиях

  • Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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