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Полозова Юлия Викторовна

Полозова Юлия Викторовна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж 11 лет
Адреса
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Английский язык в МЦ «Арлекин»:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
  • +7 (4212) 766-066
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее образование по специальности учитель английского языка.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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