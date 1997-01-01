Полозова Юлия Викторовна
Опыт работы по специальности 10 лет в качестве репетитора английского языка (с детьми от 5 до 12 лет). Увлечения: профессиональная фотосъемка.
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее образование по специальности учитель английского языка.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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