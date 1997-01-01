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Полякова Нина Григорьевна

Полякова Нина Григорьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Баян, Аккордеон
Стаж 45 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Областное училище П.-Камчатского (преподаватель баяна)
  • Хабаровский институт культуры (клубный работник, руководитель оркестра народных инструментов)

Курсы повышения квалификации

  • 2008, апрель (№ 4) УМЦ КНОТОК (баян, аккордеон)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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