Пономарева Анастасия

С первого дня работы в Бэби клубе у меня появилась замечательная возможность понять, насколько же индивидуален каждый малыш. А ориентироваться в пространстве индивидуальности и находить мягкий и бережный подход к детям мне помогает книга Евгении Белонощенко «Рожденные с характером». Сейчас мечтаю, чтоб эта книга стала настольной для каждого родителя.