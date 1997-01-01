Попов Игорь Валентинович
Педагог дополнительного образования.Реализуемая программа: «Автодело».
Адреса
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Автодело в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное
Курсы повышения квалификации
- 2015 г. -Профессиональная переподготовка по программе «Теория обучения и воспитания для педагогов учреждений дополнительного образования детей», 250 часов.
- 2015 г. – КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Основные векторы развития системы дополнительного образования детей (технической направленности) в условиях модернизации образования», 24 часа
- 2017 г. - КГБОУ ДПО «Хабаровский Краевой институт развития образования» по теме: «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж: 34 года 7 мес Стаж работы по специальности: 20 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 59 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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