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Попов Игорь Валентинович

Попов Игорь Валентинович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Автодело, Подготовка водителей
Стаж 14 лет
Адреса
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Автодело в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • 2015 г. -Профессиональная переподготовка по программе «Теория обучения и воспитания для педагогов учреждений дополнительного образования детей», 250 часов.
  • 2015 г. – КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Основные векторы развития системы дополнительного образования детей (технической направленности) в условиях модернизации образования», 24 часа
  • 2017 г. - КГБОУ ДПО «Хабаровский Краевой институт развития образования» по теме: «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж: 34 года 7 мес Стаж работы по специальности: 20 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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