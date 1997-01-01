Посохов Сергей Иванович
Педагог дополнительного образования,«Патриот».
Адреса
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Секция "Патриот" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Хабаровский государственный педагогический университет, 1999г. квалификация – «Учитель физической культуры»
- Дальневосточны й государственный гуманитарный университет, 2007 Программа – Менеджмент в образовании
Курсы повышения квалификации
- 2012г., ДВГГУ «Теория и методика преподавания физиической культуры», 72
- 2013г., ХК ИРО « Проектирование образовательного процесса в соответствии с современными требованиями к качеству преподавания физической культуры и ОБЖ», 144 ч.
- . 2016 г. КГБОУ ДПО ХК ИРО «Комплексный подход к формированию современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся в условиях перехода на ФГОС общего образования» 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 26 лет
- Педагогический: 22 года
- В ДЮЦ "Восхождение" : 16 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
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