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Посохов Сергей Иванович

Посохов Сергей Иванович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Патриотизм
Стаж 29 лет
Адреса
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Секция "Патриот" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Хабаровский государственный педагогический университет, 1999г. квалификация – «Учитель физической культуры»
  • Дальневосточны й государственный гуманитарный университет, 2007 Программа – Менеджмент в образовании

Курсы повышения квалификации

  • 2012г., ДВГГУ «Теория и методика преподавания физиической культуры», 72
  • 2013г., ХК ИРО « Проектирование образовательного процесса в соответствии с современными требованиями к качеству преподавания физической культуры и ОБЖ», 144 ч.
  • . 2016 г. КГБОУ ДПО ХК ИРО «Комплексный подход к формированию современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся в условиях перехода на ФГОС общего образования» 72 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 26 лет
  • Педагогический: 22 года
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 16 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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