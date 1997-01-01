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Прокаева Вероника Анатольевна

Прокаева Вероника Анатольевна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Дизайн
Стаж не указан
Адреса
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«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Компьютерная графика в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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