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Прудникова Ксения Александровна

Прудникова Ксения Александровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара
Стаж 9 лет
Адреса
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Игра на гитаре «Волшебные струны» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский педагогический колледж с 1998 по 2012 гг.
  • Педагогический институт ТОГУ "Психология" с 2013 по 2019 гг.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Участие во всероссийском 4х месячном тренинге "Гитарная революция" с 24 августа по 24 декабря 2020 г.

Опыт работы

  • Сентябрь 2012 г. — октябрь 2019 г., Детский дом.
  • С 2013 г. - по настоящее время, Краевой Дворец Культуры Профсоюзов руководитель студии игры на гитаре.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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