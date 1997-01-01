Прудникова Ксения Александровна

Адреса
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Игра на гитаре «Волшебные струны» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский педагогический колледж с 1998 по 2012 гг.
- Педагогический институт ТОГУ "Психология" с 2013 по 2019 гг.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Участие во всероссийском 4х месячном тренинге "Гитарная революция" с 24 августа по 24 декабря 2020 г.
Опыт работы
- Сентябрь 2012 г. — октябрь 2019 г., Детский дом.
- С 2013 г. - по настоящее время, Краевой Дворец Культуры Профсоюзов руководитель студии игры на гитаре.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 28 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 34 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 48 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 34 годаОтзывов: 5Стаж не указанОтзывов: 5
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