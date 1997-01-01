Пушкарев Валерий Александрович

Адреса
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Бильярд в Федерации бильярдного спорта:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 43
- +7 (4212) 570-030
- +7 (4212) 570-070
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер Спорта
Образование
- Хабаровский государственный институт физической культры, тренер-преподаватель
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- 2011 сборная юношей заняла первое командное на чемпионате России
- 2012 сборная юношей заняла второе командное на чемпионате России
- 2015 Булах Евгения заняла пятое место на чемпионате России
- 2015 Семенов Сергей занял первое место на чемпионате России
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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