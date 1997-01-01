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Пушкарев Валерий Александрович

Пушкарев Валерий Александрович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Бильярд
Стаж 26 лет
Адреса
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Бильярд в Федерации бильярдного спорта:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 43
  • +7 (4212) 570-030
  • +7 (4212) 570-070
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер Спорта

Образование

  • Хабаровский государственный институт физической культры, тренер-преподаватель

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • 2011 сборная юношей заняла первое командное на чемпионате России
  • 2012 сборная юношей заняла второе командное на чемпионате России
  • 2015 Булах Евгения заняла пятое место на чемпионате России
  • 2015 Семенов Сергей занял первое место на чемпионате России
0 отзывов

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