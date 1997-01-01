Пустовалова Наталья Борисовна

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Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское краевое училище искусств, 1988г. Диплом КТ № 316934 Специальность: народные инструменты (баян) Квалификация: Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы по классу баяна
- Хабаровский государственный институт культуры, 1994 г. Диплом ШВ № 187820 Специальность: народное художественное творчество Квалификация: Организатор художественного творчества, руководитель оркестра и ансамбля народных инструментов
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 2 о повышении квалификации в ГБОУ ВПО ХГИИиК, 2013 г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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