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Пустовалова Наталья Борисовна

Пустовалова Наталья Борисовна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Баян
Стаж 29 лет
Адреса
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Отделение "Баян" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское краевое училище искусств, 1988г. Диплом КТ № 316934 Специальность: народные инструменты (баян) Квалификация: Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы по классу баяна
  • Хабаровский государственный институт культуры, 1994 г. Диплом ШВ № 187820 Специальность: народное художественное творчество Квалификация: Организатор художественного творчества, руководитель оркестра и ансамбля народных инструментов

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 2 о повышении квалификации в ГБОУ ВПО ХГИИиК, 2013 г

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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