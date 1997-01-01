Пузанова Виктория

Девиз: «Радостью нужно делиться; делясь ею, ты освобождаешь себя от бремени. Когда ты ею делишься, в тебе раскрываются новые источники, новые потоки, бегут новые ручьи. Это стремление поделиться радостью — и есть любовь». Ошо. Поработав с детьми, я поняла, что дети — это абсолютно особая группа людей. Они совершенны, как любое творение. Они всегда искренны с тобой и так удивительны. И как говорил великий писатель В. Гюго: «Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей радость и счастье».