Пузанова Виктория
Девиз: «Радостью нужно делиться; делясь ею, ты освобождаешь себя от бремени. Когда ты ею делишься, в тебе раскрываются новые источники, новые потоки, бегут новые ручьи. Это стремление поделиться радостью — и есть любовь». Ошо. Поработав с детьми, я поняла, что дети — это абсолютно особая группа людей. Они совершенны, как любое творение. Они всегда искренны с тобой и так удивительны. И как говорил великий писатель В. Гюго: «Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей радость и счастье».
Адреса
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Центральный, ул. Карла Маркса, 43
- +7 (4212) 774-100
- +7 (914) 544-41-00
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет по специальности «Художественное образование»
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Практика в детском центре и педагогическом колледже
- Работа вожатым в детском лагере
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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