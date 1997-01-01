Раднаев Баярто Балдандоржиевич

Тренер высшей категории, имеет нагрудный знак Министерства спорта Российской Федерации - Отличник физической культуры и спорта, председатель коллегии судей ДФО, судья международной категории AIBA*, имеет почетное спортивное звание "Заслуженный тренер Республики Бурятия".
Адреса
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Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Кировский, ул. Калинина, 110
- +7 (924) 307-64-07
- +7 (914) 152-08-88
Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Костромская, 46Б
- +7 (914) 191-06-59
- +7 (924) 219-66-68
Информация о преподавателе
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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