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Раднаев Баярто Балдандоржиевич

Раднаев Баярто Балдандоржиевич

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Бокс
Стаж не указан
Адреса
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Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Кировский, ул. Калинина, 110
  • +7 (924) 307-64-07
  • +7 (914) 152-08-88
Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Костромская, 46Б
  • +7 (914) 191-06-59
  • +7 (924) 219-66-68
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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