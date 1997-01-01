Рахманова Мария Константиновна

Адреса
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Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 7
- +7 (4212) 932-796
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Салтыкова-Щедрина, 83
- +7 (4212) 932-796
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по шахматам
Образование
- Степень Магистра по направлению «экономика» ХГУЭП
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпионка г. Хабаровска по классическим шахматам 2017г.
- Серебрянная призерка Чемпионата г.Хабаровска среди женщин по блицу 2017г.
- Бронзовая призерка Чемпионата Дальневосточного федерального округа среди женщин по классическим шахматам 2009г.
- Серебрянная призерка первенства ДВФО среди девушек до 18 лет по классическим шахматам в 2008г.
Опыт работы
- С 2016 г. - по настоящее время - Хабаровская краевая детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, тренер-преподаватель по шахматам
Титулованные ученики
- Нет информации
4 отзыва
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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