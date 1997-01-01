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Рахманова Мария Константиновна

Рахманова Мария Константиновна

8.8 Рейтинг
4 Отзывов
Шахматы
Стаж 7 лет
Адреса
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Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 7
  • +7 (4212) 932-796
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Салтыкова-Щедрина, 83
  • +7 (4212) 932-796
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по шахматам

Образование

  • Степень Магистра по направлению «экономика»  ХГУЭП 

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпионка г. Хабаровска по классическим шахматам 2017г.
  • Серебрянная призерка Чемпионата г.Хабаровска среди женщин  по блицу 2017г.
  • Бронзовая призерка Чемпионата Дальневосточного федерального округа среди женщин по классическим шахматам 2009г. 
  • Серебрянная призерка первенства ДВФО среди девушек до 18 лет по классическим шахматам в 2008г.

Опыт работы

  • С 2016 г. - по настоящее время - Хабаровская краевая детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, тренер-преподаватель по шахматам

Титулованные ученики

  • Нет информации
4 отзыва

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